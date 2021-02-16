Дорогу Екатеринбург - Тюмень планируют сделать четырехполосной к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Дорога Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной к 2023 году. Об этом заявил во вторник полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Ранее ТАСС сообщал о планах разделить транспортные потоки на свердловском участке трассы Екатеринбург - Тюмень для снижения смертности в ДТП, соответствующие ремонтные работы запланированы до 2024 года.

"На сегодняшний день, то, что касается связи Екатеринбург - Челябинск - прекрасная дорога, практически уже на 100% исполнена в четырехполосном исполнении. Активно строится дорога Екатеринбург - Тюмень, и к 2023 году она тоже будет в четырехполосном исполнении", - сказал он.

Кроме того, по данным Якушева, власти начнут подготовку проектно-сметной документации для того, чтобы связать Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа с регионами Урала четырехполосными дорогами. "Потому что там идет достаточно большой поток - нефтяники, во-первых, <…> а во-вторых, у нас там огромное количество людей, которые в летний период двигаются в своих автомобилях. И там, где мы делаем четырехполосный участок, у нас смертность - ноль, что может быть еще важнее человеческой жизни", - пояснил он.