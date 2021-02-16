Глава турфирмы в ХМАО, похитившая у клиентов 3,1 млн рублей, получила четыре года колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) признал директора туристической фирмы "Клуб путешествий "Сафари тур" в хищении у клиентов, планировавших отдохнуть в других странах и на российских курортах, более 3,1 млн рублей. Она приговорена к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора ООО "Клуб путешествий "Сафари тур". Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Суд приговорил виновную к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлением.

По данным ведомства, осужденная с февраля 2017 года по июнь 2018-го обманула 16 клиентов фирмы, планировавших отдых в Турции, Вьетнаме, Таиланде, Тунисе, Индии, а также на российских курортах. Она получила от граждан деньги в счет оплаты туристических путевок, но их туроператорам не перечислила, в результате необходимые документы для отдыха и совершения поездок жители не получили. "В результате незаконных действий директора турфирмы гражданам причинен ущерб на сумму более 3,1 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось со ссылкой на региональное управление МВД, директор турфирмы была задержана в апреле 2019 года. Женщина объясняла клиентам, что их вылет отменился якобы из-за допущенных ошибок при оформлении документов. При этом полученные от жителей деньги она потратила на личные нужды.