Благоустройство озера Алебашево в Тюменской области планируют завершить в 2026 году

ТЮМЕНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Благоустройство территории вокруг озера Алебашево в Тюменской области планируется завершить в 2026 году, сообщил глава региона Александр Моор в ходе прямого эфира в рамках проекта экспертного института социальных исследований "Регионы о главном" во вторник.

"Мы сейчас расчищаем это озеро, вокруг него сделаем современную городскую зону отдыха и активностей. До конца года, возможно, закончим разработку проекта и приступим к реализации. Первый этап, если ничего не помешает, - 2023 год, и завершение всего проекта - 2026 год", - отметил губернатор.

Губернатор добавил, что проект планируется реализовывать не только за счет бюджета, но и с привлечением частных инвестиций.

Согласно материалам на сайте госзакупок, на территории парка планируется создание инфраструктуры, которая будет включать ресторан, отель, коворкинг-пространство, спортивные объекты, парковку, прогулочные зоны, скейт-парк, скалодром, зону для рыбалки, причал и т. д.

В ноябре 2018 года сообщалось, что один из крупнейших водоемов в Тюмени - озеро Алебашево - будет очищен от мусора и донных отложений к 2021 году. На эти цели было запланировано выделение более 67 млн рублей из федерального бюджета. На базе очищенного озера предполагалось создать рекреационную зону для жителей, сделать подходы к воде, возвести сооружения для отдыха, детские аттракционы. В марте 2020 года сроки очистки озера сдвинули на два года из-за корректировки проектной документации, связанной с технологией очистки дна.