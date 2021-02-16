В Росгвардии сообщили, что бойцы ОМОН не участвовали в "Уроке мужества" в школе Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН не привлекались к "Уроку мужества" в школе № 42 в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), в нем были задействованы только сотрудники полиции. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Югре.

Во вторник в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная телеканалом "Мегаполис" (Нижневартовск) в местной школе № 42. На видео школьники кидают баскетбольные мячи в стоящих напротив них шестерых силовиков с щитами и касками. Через несколько секунд из-за спин силовиков выбегают несколько человек и хватают одного из участников, который, возможно, играл роль "провокатора". Также на кадрах выстроившиеся у стены в спортзале силовики с щитами показали школьникам, как нужно делать выпад с одновременным ударом ногой и дубинкой.

"На данном уроке сотрудники Росгвардии задействованы не были, только сотрудники полиции. Бойцы ОМОН не привлекались к данному мероприятию", - сказал собеседник агентства.

В управлении МВД по Югре ТАСС не стали комментировать ситуацию, сославшись на размещенный на сайте ведомства пресс-релиз. В нем сообщается, что в школе № 42 Нижневартовска полицейские провели для учеников "Урок мужества" в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны. В ходе него ученикам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством силовиков выступали в роли героев. "Подобных акций с показательными выступлениями у нас еще не было. Очень отрадно было наблюдать, как дети проявляют интерес к мероприятию, с желанием участвуют во всех предложенных действиях", - приводятся в сообщении слова директора школы Галины Гасымовой.

Как сообщается в официальном аккаунте администрации Нижневартовска в социальной сети "ВКонтакте", по факту видео проводится проверка местным департаментом образования, но утверждается, что сотрудники Росгвардии участвовали. "По факту образовательного мероприятии в школе № 42, которое состоялось 15 февраля с участием сотрудников УМВД России по Нижневартовску и Росгвардии, проводится внутренняя проверка - соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц", - приводятся в сообщении слова директора департамента образования администрации Нижневартовска Инны Святченко.