Убытки предприятий ЖКХ в Свердловской области составили в пандемию более 3,5 млрд рублей

"Отрасли энергетики и ЖКХ проблемы пандемии не обошли. В условиях ограниченности финансовых средств это я ставлю на первое место, - снижение платежей потребителей - не только физических, но и юридических лиц. <…> Вторая часть [убытков] - это то, что потребленные ресурсы и физические, и юридические лица не оплачивали. По нашим уже не оценкам, а фактическим показателям, снижение поступления предприятиям жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2019 годом в 2020 году превысило 3,5 млрд рублей, из них 2,5 млрд - это от физических лиц", - сказал Смирнов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Денежные поступления в адрес предприятий ЖКХ снизились в период пандемии коронавируса в Свердловской области из-за неоплаты потребляемых ресурсов жителями региона. Общий объем убытков по итогам 2020 года составил более 3,5 млрд рублей, сообщил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов в Уральском региональным информационном центре ТАСС во вторник.

Он отметил, что в пандемию в Свердловской области сложилась ситуация, когда предприятия энергетики и ЖКХ производили ресурс, внося собственные средства, но жители его не потребляли и не оплачивали. По его словам, это также стало причиной убытков.

Смирнов рассказал, что в целом платежи свердловчан резко снизились в мае 2020 года и упали более чем на 20%, это падение не компенсировалось дальнейшими сборами. "Снижение платежей произошло не только из-за того, что снизились доходы граждан. Как раз те граждане, у которых снизились доходы, получили большую социальную поддержку из бюджета, в первую очередь - федерального уровня, <…> в то же время была поддержка из областного бюджета малоимущим гражданам и различным категориям", - сказал он, добавив, что значительную роль в формировании убытков сыграла отмена властями штрафов за несвоевременность платежей.

В декабре сообщалось, что более 160 тыс. свердловчан в 2020 году воспользовались правом получения господдержки на компенсацию затрат по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Такая поддержка была оказана жителям, чьи затраты на указанные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Из областного бюджета на эти цели было направлено почти 1,5 млрд рублей.