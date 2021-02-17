Почти 200 коек в Югре вернули к оказанию плановой медпомощи

По данным на 17 февраля в ХМАО наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию мест составляет 39,5%, отметили в департаменте. Ранее ТАСС сообщали в депздраве Югры, что в 17 медорганизациях региона было развернуто 1 386 коек для лечения пациентов с коронавирусом, занято 926.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе вернули к оказанию плановой помощи почти 200 коек, подготовленных ранее для пациентов с коронавирусом. Власти приняли такое решение в связи со снижением числа заражений в регионе, сообщили в среду ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

"В 15 медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа, развернуто 1 194 койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Занято 802 койки, что составляет 67% из общего числа развернутых", - сказал собеседник агентства.

Возвращение почти 200 коек - существенный момент, который связан со снижением числа больных с коронавирусом в Югре. В качестве резервного коечного фонда, который в случае необходимости может быть развернут в течение суток для лечения пациентов с коронавирусом, сформировано 2 824 койки в 23 медицинских организациях. "В связи со снижением числа больных с коронавирусом в Югре полностью возвращены к плановой работе Нефтеюганская районная больница, Лянторская городская больница, идет восстановление оказания плановой медицинской помощи в Сургутской окружной клинической больнице", - уточнил собеседник агентства.

Также переводится в обычный режим работы второго из трех ранее развернутых ковидных госпиталей в Нижневартовске.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 17 февраля зарегистрирован 50 091 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 131 за последние сутки. Умерли 715 человек, 47 669 пациентов выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.