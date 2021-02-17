Evraz в 2021 году намерен добыть на новом месторождении на Урале около 5 млн т руды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Evraz планирует добыть на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд в Свердловской области около 5 млн тонн руды в 2021 году. Об этом в среду сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона по итогам рабочей поездки в Качканар губернатора Евгения Куйвашева.

26 ноября 2020 года Evraz начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении титаномагнетитовых руд.

"В 2021 году из нового месторождения планируется добыть около 5 миллионов тонн руды. Для этого предприятием (Качканарским горно-обогатительным комбинатом Evraz) за последний месяц приобретено девять единиц современной мощной техники. В том числе БелАЗы грузоподъемностью в 240 тонн, которые впервые применены на перевозке железной руды, и фронтальный погрузчик Caterpillar 994К для погрузки руды на рудоперегрузочном пункте", - говорится в сообщении.

Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 миллионов тонн в год. При разработке Собственно-Качканарского месторождения будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения, добыча руды на котором сократится и к 2030 г. составит менее 40 млн т ежегодно. Запасы железных титаномагнетитовых руд на Собственно-Качканарском месторождении, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа - 16,6%. Запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2019 г. компания произвела 13,8 млн т стали.