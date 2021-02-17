Источник: глава администрации Кировского района города Екатеринбурга покинул свой пост

ТАСС, 17 февраля. Глава администрации Кировского района города Екатеринбурга Александр Лошаков, которого ранее задерживали по подозрению в коррупции, покинул свой пост. Об этом сообщил ТАСС источник в городской администрации.

"Да, Лошаков покинул пост", - сказал он.

На официальном сайте администрации Кировского района Лошакова в должности главы района также нет, вместо него указан исполняющий обязанности главы администрации Сергей Визелко.

В ноябре прошлого года ТАСС сообщал, что глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан по подозрению в коррупции и что в отношении него возбуждено уголовное дело. Позже Лошаков был отпущен под подписку о невыезде. Кроме того, по информации источника, в администрации Кировского района сотрудниками ФСБ были проведены обыски по делу о коррупции при ремонте дорог. 2 декабря 2020 года Кировский районный суд прекратил административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств в отношении Лошакова, также являющегося фигурантом дела о коррупции.