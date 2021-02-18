Синоптики прогнозируют на Урале морозную погоду с небольшими снегопадами

ТАСС, 18 февраля. Установившаяся в феврале на территории Уральского федерального округа морозная погода сохранится в большинстве его регионов до начала следующей недели, при этом в ряде субъектов ожидаются снегопады и сильный ветер. Об этом в четверг сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Умеренно морозная погода сохраняется - на севере [Свердловской области] достаточно низкие температуры, до 35-38 градусов мороза в ночные часы, на юге - 25-30 градусов ниже нуля. Не повсеместно пройдет небольшой снег 20 февраля. Атмосферное давление резких колебаний претерпевать не будет, ветра сильного тоже не ждем. На юге области дневные температуры будут 18-24 градусов мороза", - рассказали ТАСС в Уральском гидрометцентре.

В Курганской области в ближайшие дни ожидаются перепады температуры: ночами она понизится до 30 градусов и больше, в дневные часы будет потепление до 20 градусов, сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 19 и 21 февраля в регионе местами пройдет умеренный снег, возможна метель, кроме того, в пятницу поднимется ветер - до 15 м/с. Похожая погода прогнозируется в Тюменской области - в конце недели ожидается мороз до 18-22 градусов днем и 27-34 градусов ночью, местами небольшой снег, передает Обь-Иртышский гидрометцентр. Температура воздуха в субботу, 20 февраля, при прояснении достигнет 39 градусов, порывы ветра в некоторых районах ночью могут достигать 18 м/с.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце недели в отдельных районах региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Так, в пятницу и субботу ночью термометры могут показать 25 и 26 градусов. А днем в эти дни, как и в четверг, прогнозируется до 18 градусов, возможен небольшой снег, слабая метель.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе - скорость ветра в выходные увеличится до 10 м/с. В ближайшие дни, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ожидается небольшой, местами умеренный снег и похолодание до 43 градусов ночью, местами - до 48. Минимальная дневная температура прогнозируется 21 февраля - она составит 35 градусов, однако на юге региона в воскресенье возможно относительное потепление до минус 24-29 градусов.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 18 февраля осадки не ожидаются. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью днем до 28-33 градусов ниже нуля. В выходные в Югре в некоторых районах небольшой снегопад, ветер западный умеренный, температура ночью до 36-41 градусов, днем - до 27-34.