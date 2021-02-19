Регионы Урала увеличили ввод жилья на 2%, несмотря на пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УФО), несмотря на пандемию коронавируса, смогли увеличить ввод жилья в 2020 году на 2%. Введено около 7 млн кв. м, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в пятницу.

"Если посмотреть на динамику 2020 года, то около 7 млн кв. м [жилья] введено в УФО. Спасибо за прошлый год руководителям регионов, тем, кто в апреле - мае принял решение не останавливать стройку. В целом УФО прибавил в 2020 году, по предварительным данным, почти 2% по вводу жилья, на самом деле для 2020 года - это огромная победа", - сказал он на совещании, посвященном реализации нацпроектов "Жилье и горсреда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории Уральского федерального округа.

Он отметил, что нарастить объемы жилья смогли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Челябинская область, чуть ниже показатели Курганской, Свердловской и Тюменской областей. При этом вице-премьер подчеркнул, что главная задача - уложиться в заданные программой нацпроекта сроки - до 2024 года. Поэтому отступление от ежегодных показателей при наличии задела на будущий год не критично.

"В целом я абсолютно убежден, что Уральский округ имеет самый большой потенциал развития, причем потенциал развития во всех отраслях - в промышленности, жилищном строительстве, сфере услуг", - добавил Хуснуллин. Отдельно вице-премьер выделил Тюменскую область, которая достигла показателя в 1,026 м на человека в год, при необходимом показатели в 0,82 м.