В Тюменской таможне создали мобильные группы для контроля ввоза товаров из Казахстана

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Мобильные группы создали в Тюменской таможне для пресечения ввоза санкционных товаров из Казахстана. Группы оснащены специализированными передвижными комплексами, сообщил журналистам начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников в пятницу.

"Мобильные группы созданы в Тюменской таможне. Две из них функционируют на территории Курганской области, одна - на территории Тюменской области вблизи российско-казахстанской границы. Работа мобильных групп направлена на пресечение ввоза санкционных товаров из Республики Казахстан в Российскую Федерацию и выявление контрафактных, подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке", - рассказал он.

Решетников добавил, что для повышения эффективности работы таможенников мобильные группы оснащены специализированными передвижными комплексами, созданными на базе микроавтобусов "Ford Transit". "Автомобили переоборудованы в высокотехнологичные мобильные комплексы, оснащенные передовыми средствами таможенного контроля, досмотра и передачи информации. Они укомплектованы полноценными рабочими местами, компьютерной и оргтехникой, высокотехнологичными средствами связи и передачи информации, а также портативной системой видеодосмотра "Спрут" и техническими средствами таможенного контроля для делящихся радиоактивных материалов, чтобы не превышал естественный радиационный фон товаров", - отметил он.

В перечень обязанностей мобильных групп входит остановка транспортных средств и их осмотр. При выявлении ими нарушений, принимается решение о проведении таможенного досмотра.

В ноябре 2020 года транспортные средства мобильных групп таможни включены в перечень автомашин, оснащенных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, а также специальными цветографическими схемами.