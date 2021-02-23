Непогода оставила без электроснабжения 16 населенных пунктов Челябинской области

ТАСС, 23 февраля. Около 6 тыс. человек, проживающих в 16 населенных пунктах Челябинской области, остались без электроснабжения из-за прохождения холодного атмосферного фронта с порывами ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" во вторник.

"Сегодня днем в результате прохождения по территории Челябинской области холодного атмосферного фронта, сопровождающегося метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры. Без электроснабжения остается порядка 16 небольших населенных пунктов с населением около 6 000 человек", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, точечно расположенные в Сосновском, Кунашакском, Верхнеуральском, Чесменском, Чебаркульском районах, Миасском и Копейском городских округах Челябинской области.

"Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения. Аварийно-восстановительные бригады Центральных, Троицких, Златоустовских, Челябинских городских электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" мобилизованы, находятся на энергообъектах и осуществляют устранение повреждений", - добавили в компании.

В ликвидации последствий стихии задействовано 15 бригад в составе 45 человек, 18 единиц спецтехники, для электроснабжения социально значимых объектов направлено четыре дизель-генератора. Все службы филиала "Челябэнерго" работают в режиме повышенной готовности, сообщили в компании.