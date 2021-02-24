Самолет из Москвы в Курган ушел на запасной аэродром в Тюмень из-за непогоды

ТАСС, 24 февраля. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Курган, ушел на запасной аэродром в Тюмень из-за плохой видимости. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта Кургана.

"У нас самолет ушел на запасной аэродром в Тюмень из-за плохой видимости, до 12:00 (10:00 мск) отложено приземление", - сказали в пресс-службе, не уточнив, сколько человек находится на борту.

В аэропорту отмечают, что сейчас идет постоянная расчистка взлетно-посадочной полосы. "Ждем улучшения погоды", - добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал о введении в Курганской области до 18:00 (16:00 мск) 24 февраля ограничения движения на регулярных автобусных маршрутах, а также на школьные перевозки в связи с непогодой. В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждали о том, что вечером 23 февраля и днем 24 февраля местами по области ожидается очень сильный ветер - до 25 м/с, метели. Вплоть до 25 февраля по Курганской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более. Сейчас, по данным синоптиков, в Кургане минус 20 градусов, но сильный ветер с порывами до 23 м/с, снег и метель.