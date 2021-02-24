Социальные учреждения в Челябинской области вернулись к обычному режиму работы

С 18 сентября 2020 года государственные стационарные учреждения соцобслуживания Челябинской области перешли в режим превентивной изоляции.

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Государственные стационарные учреждения соцобслуживания Челябинской области вернулись к обычному режиму работы, который был изменен в сентябре 2020 года для профилактики коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальных отношений региона.

"В государственных стационарных учреждениях социального обслуживания снят режим превентивной изоляции. На обычный режим работы перешли девять психоневрологических интернатов, семь государственных домов престарелых и инвалидов и два государственных центра содействия семейному воспитанию Челябинской области. <...> Они вернулись к обычному режиму работы с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.

По данным областного Минздрава, на утро 24 февраля в регионе подтверждены 51 334 случая заражения коронавирусом (плюс 218 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Всего 43 808 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Продолжают лечение 5 470 человек.