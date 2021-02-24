Синоптики прогнозируют 40-градусные морозы в конце недели в некоторых регионах УФО

ТАСС, 24 февраля. Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду в Уральском федеральном округе (УФО) во второй половине недели, в ряде регионов температура воздуха опустится до 40 градусов. В некоторых районах возможен шквалистый ветер и снегопад, что может вызвать снежные заносы и ограничения на дорогах, сообщили в региональных гидрометцентрах в среду.

"На Урале сохраняется аномально холодная погода при температуре воздуха на 9-18 градусов ниже климатической нормы. В большинстве районов Среднего Урала вчера наблюдался небольшой снег, метели, поземки при ветре 15-19 м/с. Сейчас циклон [из южного Урала] направляется к Омску и Новосибирску, завтра осадки и ветер на Урале ослабеют, крепкий мороз сохранится, но смягчится 26-27 февраля на 7-10 градусов. Однако зима удержит позиции не только до конца февраля, но и в первой пятидневке марта, оттепели пока маловероятны", - говорится в сообщении на официальном сайте Уральского гидрометцентра.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте, что ситуация на дорогах региона резко ухудшилась из-за сильного ветра и морозов, специальные службы работают в усиленном режиме. Из-за шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах региона накануне отключалось электричество, в ряде территорий неполадки полностью устранены. В Екатеринбурге уборка снега на улицах проводится в круглосуточном режиме, сообщили в администрации.

В Челябинской области, по данным регионального гидрометцентра, 24-25 февраля сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Ночью в эти даты прогнозируется понижение температуры воздуха местами до 40 градусов, днем в отдельных районах усиление ветра до 20-25 м/с, метели, на дорогах возможна сильная гололедица. Прохождение холодного фронта стало причиной снежных заносов на дорогах региона, кроме того, из-за сильного ветра было нарушено электроснабжение 126 населенных пунктов.

В Курганской области, по данным пресс-службы губернатора, в ближайшие дни в регионе прогнозируются снег, метель, усиление ветра до 20 м/с, понижение температуры воздуха до минус 36 градусов, что представляет угрозу для участников дорожного движения. Без электричества остались 30 населенных пунктов области, ограничено движение регулярных автобусных маршрутов. Похожая погода прогнозируется и в Тюменской области - в ближайшие дни ожидается небольшой снег, температура достигнет 34-36 мороза ночью, в пятницу мороз ослабеет, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие дни будет переменная облачность, небольшой снегопад, ветер 3-9 м/с, средняя температура воздуха составит минус 30 градусов. В отдельных районах региона в ночное время столбики термометров могут достигнуть 40-45 градусов мороза. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 24 по 26 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер - 4-9 м/с, средняя температура воздуха составит около 25 градусов.

Отмена занятий

В Челябинской и Курганской областях, а также в ХМАО во многих муниципалитетах отменены очные занятия в школах с 1-го по 11-й класс, часть учебных заведений перевели образовательный процесс в дистанционный формат.

Военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) из-за установившихся морозов усилили патрулирование на дорогах Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, сообщили в пресс-службе ЦВО. На постах, оборудованных дополнительными пунктами обогрева, у военных водителей проверяют наличие необходимого запаса топлива и средств связи. По прогнозам военных метеорологов ЦВО, сильные морозы сохранятся в ряде районов этих трех регионов, температура воздуха в ночные часы опустится ниже 40 градусов с порывами ветра скоростью более 20 м/с.