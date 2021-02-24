В Челябинской области из-за метели ограничили движение через границу с Казахстаном

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Снежные заносы, метель, 30-градусный мороз и сильный ветер стали причиной ограничения движения пешеходов и транспорта через пункты пропуска на границе с Казахстаном в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

По территории Челябинской области проходит холодный фронт, из-за этого на дорогах образовались снежные заносы, идет снег, порывы ветра достигают 20-25 м/с.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области информирует о временных затруднениях движения лиц и транспортных средств через пункты пропуска Бугристое (Троицкий район),Мариинский (Брединский район), Николаевка (Варненский район). <…> Движение через пункты пропуска временно ограничили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, также временно ограничено движение.

По данным пресс-службы правительства Челябинской области, из снежных заносов эвакуировано 244 автомобиля. Оказана помощь 1 154 гражданам, в том числе 76 детям. В 15 пунктах временного размещения находится 481 человек, в том числе 45 детей.

В регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более, местами понижение температуры воздуха до 40 градусов ниже ноля, в отдельных районах усиление ветра до 20-25 м/с, метели.