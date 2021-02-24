Занятия во всех школах Челябинска 25 февраля пройдут в дистанционном режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинска из-за проходящего по региону холодного фронта приняли решение перевести занятия для учеников с 1-го по 11-й класс во всех школах региона в дистанционный режим в четверг. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"25 февраля занятия во всех школах Челябинска с 1-го по 11-й класс проводятся дистанционно", - говорится в сообщении.

По территории Челябинской области проходит холодный фронт, из-за этого на дорогах образовались снежные заносы, идет снег, порывы ветра достигают 20-25 м/c. Температура воздуха в Челябинске в ночь на четверг прогнозируется на уровне 31-33 градусов.