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Занятия во всех школах Челябинска 25 февраля пройдут в дистанционном режиме

Ожидается, что температура воздуха в городе в ночь на четверг опустится до 31-33 градусов
Челябинск, 24 февраля 2021 года Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Челябинск, 24 февраля 2021 года
© Наиль Фаттахов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинска из-за проходящего по региону холодного фронта приняли решение перевести занятия для учеников с 1-го по 11-й класс во всех школах региона в дистанционный режим в четверг. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"25 февраля занятия во всех школах Челябинска с 1-го по 11-й класс проводятся дистанционно", - говорится в сообщении.

По территории Челябинской области проходит холодный фронт, из-за этого на дорогах образовались снежные заносы, идет снег, порывы ветра достигают 20-25 м/c. Температура воздуха в Челябинске в ночь на четверг прогнозируется на уровне 31-33 градусов.

Теги
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