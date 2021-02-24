Для больниц Курганской области закупят медицинское оборудование на 253 млн рублей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Курганские власти закупят в 2021 году современные диагностические аппараты более чем на 253,5 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе губернатора.

Побывав в одной из больниц Кургана во время рабочей поездки в феврале прошлого года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию в ней плачевной, а позже дал несколько поручений по поддержке здравоохранения региона.

"Больницы Курганской области в 2021 году ждет масштабное обновление оборудования. По программе модернизации первичного звена здравоохранения дорогостоящие диагностические аппараты получат 20 лечебных учреждений. На это направят более 253,5 млн рублей. Это позволит изменить качество диагностики и ставить более точные диагнозы", - говорится в сообщении.

Так, планируется приобрести 20 флюорографов на общую сумму 124 млн рублей, три новых рентгенаппарата на 47,5 млн рублей, маммографы на 25,8 млн рублей для больниц разных районов области. "Самым дорогостоящим приобретением станут компьютерные томографы (КТ), которые особо востребованы в период пандемии. В 2021 году КТ приобретут для Шумихинской и Макушинской ЦРБ, которые станут межрайонными центрами и будут обследовать пациентов не только своих, но и соседних муниципалитетов. По предварительным подсчетам, стоимость каждого томографа составит около 28 млн рублей", - добавили в правительстве.

И.о. директора департамента здравоохранения региона Елена Островских отметила, что в этом году акцент сделают на укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения первичного звена, куда пациенты обращаются чаще всего.

"Такого масштабного поступления современных диагностических аппаратов в районные и городские больницы Курганской области не было много лет", - цитирует ее пресс-служба.