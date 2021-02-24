ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Свердловские власти направили 720 тыс. рублей на поддержку 12 деятелей культуры региона. Им вручат премии в размере 60 тыс. рублей, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

"Объявлены 12 лауреатов премий губернатора Свердловской области за 2020 год в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах. В каждой отмечены по четыре творческих проекта или деятеля культуры - все лауреаты получат по 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении. За премию боролись 54 соискателя.

Свердловская область, по данным властей, была первым регионом России, который учредил в 1996 году собственные премии для деятелей культуры и искусства.