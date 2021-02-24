ОМОН направили для помощи застрявшим из-за снега водителям на трассе в Челябинской области

ТАСС, 24 февраля. Сотрудники ОМОН направлены на помощь водителям, застрявшим из-за снега на трассе Магнитогорск - Челябинск, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"После закрытия трассы Магнитогорск - Челябинск из-за сильнейших снежных заносов начальником управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майором полиции Александром Ясинским было принято решение о выделении личного состава спецподразделения и служебной техники для оказания помощи гражданам, застрявшим на дорогах", - сказал представитель пресс-службы.

На базе служебного "Камаза" организован пункт обогрева с чаем и одеялами. "Бойцы ОМОН уже помогли выбраться из заносов трем легковым и двум большегрузным автомобилям. Водители и пассажиры направляются в пункты временного размещения, организованные в ближайших школах", - уточнили в Росгвардии. В ведомстве отметили, что все мероприятия проводятся совместно с МЧС.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области продлило до утра ограничения движения на региональных дорогах 11 районов. По данным пресс-центра ГУ МЧС по региону, помощь спасателей на заснеженных дорогах уже понадобилась 1 154 гражданам. В пункты временного размещения эвакуирован 481 человек, а из снежных заносов вытащили 244 автомобиля.

В регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, местами понижение температуры воздуха до 40 градусов мороза, в отдельных районах усиление ветра до 20-25 м/с, метели.