Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Челябинской области после непогоды

ТАСС, 25 февраля. Подача электричества восстановлена во всех 126 населенных пунктах Челябинской области, обесточенных накануне прохождением холодного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" в четверг.
С 25 февраля по территории Челябинской области проходит холодный атмосферный фронт, сопровождающийся метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, температура воздуха в некоторых районах опускается до 40 градусов. Были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры.
"Электроснабжение клиентов компании "Россети Урал" - "Челябэнерго" восстановлено. На утро сегодняшнего дня в Челябинской области завершен весь объем ремонтных работ в электросетевом комплексе, пострадавшем от стихии. Энергетики вернули свет в дома 126 населенных пунктов региона", - говорится в сообщении.
Специалисты работали в круглосуточном режиме, работы были значительно осложнены заносами на дорогах и перекрытием дорог в регионе. В восстановительных работах были задействованы 378 человек, 133 единицы спецтехники. Энергетики останутся в регионе до стабилизации погоды.
"Утром сегодняшнего дня специалисты будут выполнять лишь оставшиеся работы на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ по заявкам жителей в Чебаркуле, Еманжелинске, Копейске, Троицке, Сосновском, Еткульском, Варненском, Карталинском, Нагайбакском и Кизильском районах", - добавили в пресс-службе.