Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Челябинской области после непогоды

ТАСС, 25 февраля. Подача электричества восстановлена во всех 126 населенных пунктах Челябинской области, обесточенных накануне прохождением холодного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" в четверг.

С 25 февраля по территории Челябинской области проходит холодный атмосферный фронт, сопровождающийся метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, температура воздуха в некоторых районах опускается до 40 градусов. Были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры.