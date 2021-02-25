Один ребенок погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Тело девочки обнаружено при тушении пожара, произошедшего утром в четверг в частном доме в городе Миасс Челябинской области. Еще два ребенка самостоятельно покинули горящий дом и были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Сегодня ранним утром на центральный пункт пожарной связи Миасского гарнизона поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Коммунистической. Незамедлительно к месту выехала противопожарная служба. В ходе разведки в одной из комнат на втором ярусе детской кровати была обнаружена девочка без признаков жизни. Из дома самостоятельно выбралась женщина и два несовершеннолетних 2005 и 2007 годов рождения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, женщину осмотрели медики, которые также прибыли на пожар, от госпитализации она отказалась. Детей госпитализировали с предварительным диагнозом "ожог верхних дыхательных путей". Их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным пресс-центра, открытое горение было ликвидировано на площади 60 кв м. По предварительной информации, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.