В Ноябрьске вышли на линию первые экологичные автобусы

ТАСС, 25 февраля. Первые экологичные автобусы впервые вышли на линию в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Новый транспорт пришел на смену устаревшему, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Девять низкопольных пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе, адаптированных для маломобильных граждан и мам с колясками, теперь курсируют по городским маршрутам Ноябрьска. Новый транспорт пришел на смену устаревшему, обновление автопарка продолжится. В городе ежедневно выходят на линию 65 автобусов", - говорится в сообщении.

Новый общественный транспорт был закуплен в 2020 году за счет средств окружного бюджета в рамках госпрограммы ЯНАО "Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2024 годы". Для заправки автобусов используется мобильная газозаправочная станция. Раз в три дня станцию будут заполнять топливом в Сургуте. "Этот передвижной газовый заправщик будет использоваться до момента постройки в городе автомобильной газонаполнительной станции, плановый срок окончания постройки - 2022 год", - отмечается в сообщении.

О планах по созданию в регионе объектов газомоторной инфраструктуры, а также необходимости перевода парка техники на экологически чистое топливо ранее говорил глава региона Дмитрий Артюхов. "Основные преимущества использования природного газа в качестве моторного топлива - это экологичность и экономичность", - пояснили в региональном правительстве.

Город Ноябрьск находится на юге Ямало-Ненецкого автономного округа и благодаря выгодному географическому расположению является южными воротами округа. В Ноябрьске проживают порядка 110 тысяч человек, это 20% жителей всего Ямала.