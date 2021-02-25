Температура в Ханты-Мансийске обновила 24 февраля рекорд, установленный в 1912 году

ТАСС, 25 февраля. Температура воздуха в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) обновила 24 февраля рекорд, установленный в 1912 году, опустившись до отметки в минус 39,2 градуса. Об этом сообщили в Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг.

"24 февраля 2021 года в г. Ханты-Мансийске минимальная температура воздуха составила минус 39,2 градуса, что на 2,9 градуса ниже абсолютно минимального значения минус 36,3 градуса, зафиксированного в 1912 году", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 25 февраля температура воздуха в Ханты-Мансийске составляет 27 градусов. В городе идет снег, ветер дует со скоростью до 6 м/с. По данным городской администрации, занятия для школьников с 1-го по 4-й классы первой смены отменены.