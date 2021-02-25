Свердловский детский омбудсмен рассказал о самых частых обращениях к нему в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Почти четверть всех обращений, поступивших к детскому омбудсмену Свердловской области в 2020 году, связана с организацией работы учреждений системы образования в пандемию. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"В 2020 году одна из основных проблем, как и в 2019 году, была связана с организацией работы учреждений системы образования в Свердловской области. Доля таких обращений составила 24,2 % (в 2019 году - 26 %). На втором месте стояли вопросы восстановления прав и наилучших интересов детей и семей с детьми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания - 19 %. На третьем - это вопросы защиты имущественных и жилищных прав детей - 15,7 %", - говорится в сообщении и дополнением, что в аппарат также поступали вопросы защиты прав ребенка на жизнь, воспитание в семье и на общение с родителями и другими родственниками.

Мороков отметил, что общее число обращений к уполномоченному в 2020 году сократилось почти на 20% по сравнению с 2019 годом и составило более 3,6 тыс. электронных, устных и письменных заявлений. По его словам, на это повлияли ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, количество обращений уменьшилось из-за перевода учебных заведений на дистанционное обучение, а поэтому резко сократилось число жалоб на межличностные конфликты в образовательных учреждениях, добавил Мороков.

Он уточнил, что в пандемию коронавируса из-за перевода работы в онлайн-режим сократился и объем личного приема граждан, в таком формате в 2020 году за помощью обратилось 223 человек, что почти в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году. Количество письменных обращений также уменьшилось в прошлом году на 10% и составило 1 863 заявлений, большинство из них были направлены посредством электронной почты и через онлайн-форму на официальном сайте омбудсмена. Число коллективных обращений в аппарат уполномоченного в 2020 году составило 40.