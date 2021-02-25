На Урале стартовали учения с участием 5 тыс. военнослужащих танковой дивизии ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в рамках командно-штабных учений, стартовавших в Челябинской и Свердловской областях. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Военнослужащие совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач, приступили к развертыванию полевых пунктов управления. Учения пройдут на межвидовом полигоне в Челябинской области и завершатся 6 марта", - говорится в сообщении.

В маневрах задействованы современные модификации танков Т-72Б3М, боевых машин пехоты БМП-2, артиллерийские тягачи "Медведь", буксируемые гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также техника специальных родов войск - всего свыше 1,3 тыс. единиц техники. Поддержку подразделениям с воздуха обеспечат экипажи ударных вертолетов Ми-24 и многоцелевых Ми-8.

"На завершающем этапе военнослужащие проведут операцию по уничтожению условного противника с переходом от дневных действий к ночным", - отметили в ЦВО.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.