"Уральские авиалинии" откроют чартерные рейсы из Екатеринбурга в Баку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" откроет 11 марта чартерные рейсы по маршруту Екатеринбург - Баку - Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Уральские авиалинии" открывают продажу на чартерные рейсы Екатеринбург - Баку - Екатеринбург. Рейсы будут выполняться с 11 марта по четвергам", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из-за действующих ограничений по коронавирусу сейчас улететь в Азербайджан могут только сотрудники и руководители дипломатических представительств, консульств в Азербайджане и члены их семей, иностранные граждане, члены семей которых являются гражданами, иностранные граждане, имеющие разрешение на работу в Азербайджане. Также попасть в Азербайджан могут иностранные граждане, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Азербайджана.

"В Россию из Азербайджана могут вылететь граждане, которые имеют основание на въезд по постановлению правительства РФ №635. Прибыть в аэропорт нужно не позднее, чем за 4 часа до вылета из Баку. ПЦР-тесты обязательны", - добавили в компании.

"Уральские авиалинии" выполняют полеты более чем по 200 направлениям. Компания имеет центры техобслуживания самолетов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.