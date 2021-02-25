В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГИБДД в четверг.

"В 16:00 (14:00 мск) на проспекте Космонавтов, 41 (микрорайон Уралмаш - прим. ТАСС) произошло столкновение пяти автомобилей. В результате пострадали четыре человека, они доставлены в городскую больницу № 23", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что столкнулись автомобили Opel, ВАЗ-2110, Kia, "Газель" и Subaru. Последний ехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение.