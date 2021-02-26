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Вылет туристов из Антальи в Екатеринбург задержали на пять часов из-за поломки самолета

Местные СМИ сообщали, что, по словам очевидцев, после запуска двигателей в салоне появился запах гари

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Туристы из Екатеринбурга, которые вечером 25 февраля не смогли вылететь из турецкой Антальи из-за поломки самолета, вернулись на родину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в пятницу.

Ранее местные СМИ со ссылкой на туристов из Антальи сообщали, что они не могут вылететь в Екатеринбург из-за поломки самолета чартерной авиакомпании Royal Flight. По словам очевидцев, после запуска двигателей в салоне появился запах гари, пассажиры были высажены с борта самолета.

"Самолет из Антальи прибыл в Екатеринбург", - сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, самолет прибыл с задержкой в пять часов.

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