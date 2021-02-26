В Тюменской области заменят "Лыжню России" состязаниями организаций и предприятий

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Массовый лыжный забег "Лыжня России" в Тюменской области из-за непогоды и нестабильной ситуации по заражению коронавирусной инфекцией рекомендовали заменить внутренними соревнованиями организаций и предприятий, сообщили в пятницу в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

"Учитывая пока еще нестабильную ситуацию по заболеваемости населения коронавирусной инфекцией и установившиеся в регионе неблагоприятные погодные условия, департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области принял решение изменить формат массовых забегов в рамках ХХХIХ открытой Всероссийской лыжной гонки "Лыжня России". До 6 марта 2021 года организаторы рекомендуют дошкольным учреждениям, образовательным организациям, предприятиям и всем активным жителям Тюменской области провести внутренние соревнования по лыжному спорту в рамках Недели здоровья", - говорится в сообщении.

Участникам предлагают опубликовать фотографии с лыжных мероприятий в социальные сети "ВКонтакте" или Instagram под конкурсным хэштегом #ЛыжняРоссии72.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.