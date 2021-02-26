В Тюменской области открыли новую очередь тепличного комплекса стоимостью 5,1 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Третью очередь тепличного комплекса ООО "Тепличный комбинат ТюменьАгро" по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте открыли в пятницу в деревне Нариманово Тюменской области, передает корреспондент ТАСС. В проект вложено 5,1 млрд рублей.

"Внутриобластное потребление овощей, по нашим расчетам, около 23 тыс. т в год, "ТюменьАгро" будет производить более 29 тыс. т. Поэтому можно с уверенностью сказать, что с реализацией третьей очереди и этого проекта в целом область будет полностью обеспечивать себя овощами закрытого грунта", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии.

Он добавил, что в планах - строительство четвертой очереди.

В новом тепличном комплексе площадью в 17 га планируется производить 31,3 тыс. т овощей. Всего в проект вложено 5,1 млрд рублей, создано 312 рабочих мест. Особенность новых теплиц - технология электродосвечивания, благодаря которой можно получать в два раза больше урожая.

Как отметил полпред президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев, новые рабочие места с хорошей зарплатой, обеспечение продовольственной безопасности - важные направления развития региона и УФО в целом. "Я рад, что в Тюменской области сложилось такое взаимопонимание между инвесторами и региональными властями, это залог успеха любого проекта", - сказал он.

В 2016 году в деревне Нариманово была введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса компании, а в марте 2017 года - вторая очередь. Общий объем инвестиций составил 3,6 млрд. рублей, создано 330 рабочих мест.

"ТюменьАгро" - производитель свежих овощей, чья продукция имеет разрешение для экспорта в страны Евросоюза.