Росприроднадзор добился штрафа в размере 4 млн руб. для крупнейшего полигона ТБО в Кургане

ТАСС, 26 февраля. Суд оштрафовал на 4 млн рублей крупнейший в Кургане полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Шуховский" за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается в пятницу на странице Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в Instagram.

Ранее ТАСС также сообщал со ссылкой на прокуратуру региона о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения опасными веществами воздуха и воды в районе Шуховского полигона - надзорные органы обнаружили там превышение пестицидов и фенола.

"Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск Уральского управления Росприроднадзора к МУП "Шуховский полигон ТБО". <...> По решению суда компания обязана выплатить 4 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Инспекторы выяснили, что на полигоне размещались и захоранивались отходы химического происхождения III-IV классов опасности. Компания нарушила лицензионные требования законодательства по обращению с отходами.