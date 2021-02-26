В регионах УФО в последние дни зимы ожидаются снегопады и потепление до минус 5 градусов

ТАСС, 26 февраля. Синоптики прогнозируют снегопады и потепление до пяти градусов ниже нуля после аномально холодной погоды в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) в последние дни зимы. В некоторых регионах в субботу еще сохранятся морозы, сообщили в региональных управлениях МЧС и гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 27 февраля [ожидается] переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха ночью - до 31 градуса ниже ноля, днем - минус 15-20 градусов, на крайнем юго-западе - до минус 10 градусов", - сообщили в уральском гидрометцентре. 28 февраля снежная погода сохранится, также возможны порывы ветра до 15 м/с. В ночь на 1 марта температура воздуха опустится до минус 34 градусов.

Морозная погода сохранится 27 февраля в Челябинской и Курганской областях. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что в отдельных районах региона в субботу ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха до 40 градусов. Потепление прогнозируется 28 февраля и 1 марта - температура воздуха опустится до минус шести градусов днем и до минус 22 градусов ночью, отметили в челябинском гидрометцентре. Потеплеет в воскресенье и в Курганской области - до пяти градусов ниже нуля днем, при этом в выходные синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег.

Небольшие снегопады также прогнозируются в Тюменской области. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 27 февраля ожидается до 36 градусов мороза, днем же в субботу уже потеплеет до минус 14-19 градусов. Днем в воскресенье возможно ослабление мороза до девяти градусов ниже нуля. В первый день весны погода не изменится.

На севере УФО - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - в субботу ожидается изморозь и местами небольшой снег, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре. Морозы в выходные и понедельник сохранятся - ночью прогнозируется около 30 градусов, днем - порядка 20 градусов. В гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сообщили, что с 27 февраля по всей территории Югры начнется процесс ослабления морозов. 28 февраля - 1 марта температура воздуха ночью составит 28-33 градуса, днем - до 24 градусов, в южных районах - до 14 градусов.