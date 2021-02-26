В Челябинской области полностью сняли ограничения движения транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ограничения движения транспорта на региональных дорогах в Челябинской области, которые были закрыты накануне вечером из-за снежных заносов и мороза, сняты. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в официальном аккаунте Instagram в пятницу.

Ограничение было введено в четверг вечером в связи со снежными заносами и понижением температуры воздуха до 40 градусов.

"Завершается борьба с последствиями стихии. Снимаем последние ограничения по региональным дорогам - почистили, движение открыто. Есть проблемы на отдельных муниципальных участках, доработаем", - написал губернатор.

Он добавил, что также везде в регионе восстановлено энергоснабжение. "Могут быть точечные непродолжительные отключения - подстанции сильно замело, нужно все почистить. Но это будет плановая работа. В курсе ситуации с отоплением и водоснабжением в Карталинском районе и Назепетровске. Специалисты работают, все будет устранено", - уточнил Текслер.

С 23 февраля по региону проходит холодный атмосферный фронт, который до 25 февраля сопровождался снегопадами и метелями.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-27 февраля в регионе сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов, в отдельных районах минимальная температура воздуха опустится до 35-40 градусов мороза.