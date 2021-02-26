Льготные транспортные карты жителей Тюменской области старше 65 лет разблокируют с 1 марта

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Льготные транспортные карты жителей Тюменской области старше 65 лет и имеющих хронические заболевания разблокируют с 1 марта, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"Блокировка транспортных карт жителей Тюменской области старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, пользующихся правом льготного проезда в общественном транспорте, будет отменена с 1 марта", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, блокировка транспортных карт отменяется по многочисленным просьбам жителей региона в рамках смягчения ограничительных мер.

Льготные транспортные карты были заблокированы с 16 ноября 2020 года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Блокировке подверглись 87 тыс. транспортных карт.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 марта продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 28 марта. По данным оперативного штаба на 26 февраля, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 31 137 человек, выздоровели 29 274, умерли 284 пациента.