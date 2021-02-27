Главой Сургута стал депутат думы Югры Андрей Филатов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Дума крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сургута в субботу почти единогласно выбрала главой муниципалитета депутата регионального парламента Андрея Филатова, следует из онлайн-трансляции заседания думы Сургута.

На второй конкурс на пост главы города изначально подали заявки 30 человек. Из них 20 февраля после проверки документов и собеседования конкурсная комиссия определила трех основных претендентов: замдиректора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрия Валгушкина, депутата думы ХМАО Андрея Филатова и сотрудника контрольно-счетной палаты Сургутского района Аллу Сыч.

"За Филатова проголосовали 20 из 22 присутствующих депутатов, за Сыч - один, за Валгушкина - один человек", - сообщила в ходе заседания городского парламента председатель счетной комиссии Ольга Леснова.

"Филатов избран главной города Сургута. Решение подписано", - заявила председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

Валгушкин, Сыч и Филатов перед началом голосования озвучили программу по развитию Сургута. В частности, они рассказали о своем видении решения вопросов о строительстве школ, жилых домов, появлении новых общественных пространств, производств, благоустройстве дворов.

Филатов с 2013 по 2015 годы занимал пост заместителя губернатора Югры по внутренней политике. С 2016 года является депутатом регионального парламента. В думе Югры Филатов возглавляет комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, входит во фракцию "Единая Россия".

О выборах главы Сургута

18 января 2021 года дума Сургута признала первый конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся, поскольку только один кандидат из 32 предоставил все необходимые документы для участия во втором этапе конкурса, в документах остальных содержались неполные или недостоверные сведения. Всего заявки на участие в нем подали 66 человек, пять из них позднее забрали документы. Прежний глава Сургута Вадим Шувалов в декабре 2020 года подал заявление в городскую думу о сложении полномочий. Десятого декабря дума Сургута приняла отставку Шувалова и назначила врио мэра его заместителя Анну Томазову. Шувалов назначен заместителем губернатора ХМАО по координации приоритетных проектов.