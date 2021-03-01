В Югре возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате перед 213 работниками компании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 марта. /ТАСС/. ОАО "Приобьтрубопроводстрой", градообразующее предприятие в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, выплатило 213 работникам более 22 млн рублей долга по зарплате. По факту задолженности перед сотрудниками возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура ХМАО провела проверку соблюдения трудового законодательства в ОАО "Приобьтрубопроводстрой". По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы")", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, прокуратура направила в суд заявления о выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые полностью удовлетворены. В результате предприятие после вмешательства прокуратуры выплатило задолженность по заработной плате перед 213 работниками в размере свыше 22 млн рублей.

За какой период времени сформировалась задолженность, ТАСС в пресс-службе прокуратуры ХМАО уточнять не стали, отметив, что предприятие не выплачивало деньги сотрудникам при увольнении. "Задолженность сформировалась из расчетов при увольнении работников в разные периоды времени", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным системы СПАРК, ОАО "Приобьтрубопроводстрой" занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Предприятие зарегистрировано в поселке Игрим Березовского района ХМАО.