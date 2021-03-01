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На Ямале возбудили уголовное дело за незаконную добычу краснокнижной рыбы

Общий вес изъятой рыбы составил 420 кг
© Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

ТАСС, 1 марта. Уголовно дело возбуждено в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, подозреваемого в незаконной добыче краснокнижной рыбы. Сумма причиненного ущерба составляет более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в п. Старый Надым полицейскими на территории одной из баз в двух холодных боксах обнаружены и изъяты 14 экземпляров ценной рыбы, предположительно, видового состава "северный осетр" и 663 экземпляра видового состава "щекур", общий вес по которым составил 420 кг. Сумма причиненного ущерба составляет более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что подозреваемым оказался 30-летний местный житель, который пояснил, что привез рыбу из заполярного вахтового поселка для дальнейшей реализации в розничной сети. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации").

"Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - пояснили в ведомстве.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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