Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Югре за два месяца сократили втрое

В регионе в конце октября-декабре 2020 года на пике распространения пандемии было развернуто максимальное число коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом - 3,4 тыс. в 18 медорганизациях.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в три раза сократили количество развернутых коек для приема пациентов с коронавирусом из-за уменьшения числа больных в регионе. В настоящее время развернуто чуть более 1 тыс. коек, сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"За зимние месяцы 2021 года в Югре в три раза сокращен ковидный коечный фонд. В настоящее время оставлены 1 004 специализированных койки, на которых на утро 2 марта продолжают лечение 714 пациентов", - написал Добровольский в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, в регионе достаточно мест в реанимациях, аппаратов ИВЛ, лекарств для использования в больницах и поликлиниках, а штат ковидных госпиталей и отделений полностью укомплектован врачами и медицинскими сестрами. Добровольский также сообщил, что в Югру за все время поступило 63 312 доз вакцины "Спутник V", из которых 41 764 дозы использованы, 25 580 жителей Югры полностью завершили вакцинацию. Организована работа 90 стационарных прививочных кабинетов и 27 мобильных прививочных бригад.

"На ближайший месяц приоритет - вакцинация жителей удаленных и труднодоступных территорий. В больницы Березовского, Октябрьского, Белоярского, Кондинского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского районов уже доставлены более 15 тыс. доз вакцины", - уточнил директор департамента здравоохранения Югры.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 11 место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 2 марта зарегистрировано 51 673 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 104 за последние сутки. Умерли 752 человека, 49 584 пациента выздоровели. Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более 50%, режим самоизоляции продлен до 31 марта.