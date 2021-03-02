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Пандемия COVID-19

В Тюменской области выявили новый очаг коронавируса

В одном из учреждений социального обслуживания заболели 24 человека

ТЮМЕНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Очаг коронавирусной инфекции выявили в учреждении социального обслуживания в Тюменской области, в организации заболели 24 человека, сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

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"На контроле Управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в учреждении социального обслуживания. В организации заболели 24 человека, контактных - 16 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 марта продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 28 марта.

По данным оперативного штаба на 1 марта, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 31 388 человек, выздоровели 29 523, умерли 289 пациентов.

Теги
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