Жителям Югры разрешили проводить ремонт в будни

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа разрешили жителям региона проводить ремонт в будни с 9 до 19 часов. Такое решение принято в связи со снижением числа граждан, работающих в дистанционном режиме, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова.

В Югре в конце ноября 2020 года в связи с ростом числа жителей, трудящихся удаленно из-за пандемии коронавируса, ограничили проведение строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, временем с 15:00 до 19:00. Это правило действовало в будни, выходные и праздники.

"Департамент труда и занятости населения Югры провел анализ количества граждан, осуществляющих трудовую деятельность в дистанционном режиме. Установлено, что таких - менее 5%, или около 29 тыс. человек от общего числа занятого населения автономного округа. Учитывая эти данные, обращения граждан автономного округа, принято решение проводить строительные ремонтные работы с повышенной громкостью в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00", - сказала глава региона во время заседания регионального оперативного штаба.