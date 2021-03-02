В Югре два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 марта. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на 591-м километре автодороги Югорск - Советский - Верхнеказымский в Ханты-Мансийском автономном округе. Два человека погибли, три пострадали, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля Ford, а также водитель автомашины Hyundai получили телесные повреждения различной степени тяжести. Две женщины, находившиеся на заднем сиденье автомобиля Hyundai, скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, Hyundai частично выехал на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с Ford.