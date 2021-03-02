Программой поддержки бизнеса смогут воспользоваться более 10 тыс. свердловских компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Новой льготной кредитной программой для бизнеса ФОТ 3.0 смогут воспользоваться более 10 тыс. предпринимателей из Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Новая программа поддержки предпринимателей, утвержденная накануне председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, может заинтересовать свыше 10 тыс. компаний Свердловской области. По данным Министерства инвестиций и развития региона, это организации и индивидуальные предприниматели, которые ведут гостиничный и ресторанный бизнес, осуществляют деятельность в сфере культуры, туризма, спорте и развлечений", - говорится в сообщении.

С момента принятия программы субсидирования кредитов на возобновление деятельности в 2020 году в Свердловской области было предоставлено более 7,7 тыс. кредитов на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

"Эти средства под 2% годовых с возможностью списания суммы кредита предприятия привлекали на условиях сохранения рабочих мест. Действие этой программы заканчивается 1 апреля, и мы считаем очень своевременной принятие новой, так как это позволит поддержать работников отраслей, на деятельности которых отразился кризис, связанный с пандемией COVID-19", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

Первого марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. ФОТ 3.0 придет на смену предыдущей льготной программе ФОТ 2.0 (предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса), действие которой закачивается 1 апреля.