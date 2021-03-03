На Урале открылся полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Более 90 студентов примут участие в межрегиональном полуфинале профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты", который открылся в среду в Екатеринбурге.

"От Уральского федерального округа в полуфинале принимают участие 92 студента, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Свердловскую область представляют 47 полуфиналистов, Челябинскую область - 24 участника, Тюменскую и Курганскую области по восемь студентов, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра - пять участников", - сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

Конкурсные испытания будут длиться три дня, они пройдут на базе Уральского государственного педуниверситета (УрГПУ) в Екатеринбурге. Среди них решения психологических кейсов, разработка решений для школ региона, стратегическая игра "Педагогический ориентир". Как отметила ректор вуза Светлана Минюрова, в этом году больше всего студентов, принимающих участие в полуфинале, представляют УрГПУ, благодаря чему Свердловская область вошла в топ-5 регионов с наибольшим количеством полуфиналистов.

"На этот конкурс заявилось более 12,1 тыс. человек, и если говорить об Уральском федеральном округе, то это более 1,4 тыс. заявок. <...> Это говорит о том, что вы прошли уже большой конкурс, впереди вас ждет еще много испытаний", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов на открытии.

Заместитель полпреда президента в УФО Борис Кириллов добавил, что конкурс важен не только для округа, но и для страны в целом. "Данный конкурс является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей", а это уже на сегодняшний день реально действующий механизм социальных лифтов. Это механизм развития того человеческого капитала, который есть в первую очередь среди молодых людей, которые могут реализовать себя в самых разных сферах", - сказал Кириллов. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области рассматривает участников конкурса как своих потенциальных сотрудников, сказала замминистра Нина Журавлева. По ее словам, в области более тысячи школ, ежегодно более тысячи студентов педвузов и педколледжей после выпуска приходят в образовательные организации региона.

"Учитель будущего. Студенты" - конкурс по развитию и поддержке перспективных студентов, обучающихся по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образовательными организациями. Конкурс был запущен в ноябре 2020 года. Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Принять участие в нем могут студенты бакалавриата и специалитета не младше третьего курса или магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения.