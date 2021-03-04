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В Сургуте задержали рейс Utair из-за вмятины под багажным отделением самолета

Воздушное судно заменили на резервное

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Вылет пассажиров авиакомпании Utair из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Краснодар был задержан в четверг из-за вмятины под передним багажным отделением у Boeing 737-500. Судно было заменено на резервное, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"4 марта в связи с неисправностью воздушного судна Boeing 737-500 авиакомпании Utair  произошла задержка рейса Сургут - Краснодар. У самолета была обнаружена вмятина под передним багажным отделением. В настоящее время воздушное судно заменено на резервное", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 118 пассажиров, из них 24 ребенка. Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта Сургут, самолет по расписанию должен был вылететь в 06:05 (04:05 мск), но из-за технической неисправности пассажиры вылетели резервным бортом в 10:36 (08:36 мск).

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