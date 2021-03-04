Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тюмени, убившую дочь из ревности

ТЮМЕНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Тюмени назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима в отношении женщины, убившей свою 19-летнюю дочь из ревности, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области в четверг.

"Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины и 42-летнего мужчины. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), мужчина - по ст. 316 УК РФ ("Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления"). Суд назначил женщине 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина осужден к штрафу в размере 80 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в суде подсудимые полностью признали свою вину.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 17 сентября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома топором убила свою 19-летнюю дочь, приревновав к сожителю. Очевидцами преступления стали два старших сына злоумышленницы. 20 сентября 2019 года тело девушки сожители закопали около дома, в ноябре они съехали с этого адреса. 15 декабря 2019 года один из сыновей женщины сообщил в полицию о совершенном убийстве, 16 декабря было возбуждено уголовное дело, а женщину задержали.