БМПТ "Терминатор" провели на Урале первую штатную учебную стрельбу

В декабре 2020 года в танковую дивизию ЦВО поступили восемь "Терминаторов".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Первая штатная стрельба боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" прошла на полигоне в Челябинской области, где техника проходит опытную эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Стрельба комплексом штатного вооружения БМПТ, включающего в себя две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, 7,62-миллиметровый танковый пулемет Калашникова и автоматические гранатометы АГ-17Д, прошла на специально подготовленном участке полигона с обновленной мишенной обстановкой", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в ходе опытного применения экипажи провели серию занятий по вождению, технической и огневой подготовке. Следующим этапом эксперимента по освоению БМПТ "Терминатор" станет ее применение в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке.

"Терминатор"- многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.