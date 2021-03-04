В Свердловской области за пять лет откроют 14 центров социальной помощи и поддержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Новые центры социальной помощи и поддержки инициатив откроются в Свердловской области в течение пяти лет. Всего планируется открытие 14 подобных центров, сообщила в четверг президент Ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в городе Екатеринбурге и Свердловской области "Особые люди", член Общественной палаты Свердловской области Татьяна Флеганова на форуме "Большой открытый диалог".

"Планируется создание 14 площадок - центров помощи и поддержки гражданских инициатив по прототипу [центра] на Малышева, 6 в Екатеринбурге - это первый центр в рамках работы проекта "Социальный кластер". <…> Мы приглашаем бизнес - поучаствовать своими благотворительными центрами для того, чтобы эти площадки быстрее построились. А уже администрации этих городов определяются с конкретными зданиями, в рамках которых будет построена такая площадка. Это пятилетний проект", - сказала Флеганова.

Она отметила, что сейчас рассматриваются три площадки в Каменске-Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле для строительства таких центров.

На площадку центра социальной помощи и поддержки гражданских инициатив имеют право прийти все желающие со своей инициативой, сказала Флеганова. Им предоставят помещение для проведения тренингов, социальный коворкинг, площадку для реализации полученных грантов и окажут необходимую помощь, построят маршрутизацию по получению помощи в трудной жизненной ситуации. "Мы открыты для благотворительных фондов, которые собирают списки, целевую аудиторию для своей помощи", - сказала собеседница агентства.

"Большой открытый диалог" - коммуникационная площадка по вопросам реализации проектов и инициатив, в том числе национальной предпринимательской инициативы и национальной технологической инициативы, а также проектов в социальной сфере и сферах развития креативной экономики и внутреннего туризма. Согласно опросу предпринимателей Свердловской области, участвовавших в форуме в 2020 году, 97,8% респондентов считают, что подобные мероприятия улучшают взаимодействие власти и бизнеса на местах и способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе.

Впервые "Большой открытый диалог" прошел в Екатеринбурге 19 ноября 2019 года. Информационное агентство ТАСС выступает партнером форума.