Экс-главу отделения ПФР в Нижневартовске подозревают в получении 3 млн рублей взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления пенсионного фонда РФ в Нижневартовске, подозреваемого в получении 3 млн рублей взятки. Взамен он уменьшил штрафные санкции за неуплату страховых взносов одной из компаний на 67 млн рублей, что позволило ей заплатить 13 млн рублей штрафа вместо 26 млн рублей, сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника городского управления пенсионного фонда РФ. Он подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в 2015 году получил 3 млн рублей взятки за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за неуплату одной из компаний страховых взносов на сумму более 67 млн рублей. В результате компании было назначено 13 млн рублей штрафа вместо 26 млн рублей.

На сайте регионального управления МВД уточняется, что взятку подозреваемый получил от генерального директора компании, занимающейся ремонтом скважин нефтедобывающих предприятий. "Чтобы снизить процент штрафных санкций руководитель компании 1967 г. р. перечислила в качестве взятки, на специально созданный счет, три миллиона рублей, которые предназначались подозреваемому 1943 г. р. <…> В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о получении и даче взятки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что факт совершения преступления выявлен сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Югре.