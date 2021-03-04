Проект городской электрички Екатеринбурга по аналогу Москвы оценивают в 20 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Проект строительства городской электрички Екатеринбурга, которая должна стать аналогом Московского центрального кольца, потребует порядка 20 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский в кулуарах форума "Большой открытый диалог", который проходит в онлайн-формате в студиях ТАСС в Москве и Екатеринбурге.

"Проект [городской электрички] находится в разработке, потребуется порядка 20 млрд рублей. Электричка должна пройти дальше микрорайона Керамик, зайти на микрорайон Солнечный, пройти сквозь Академический, далее Широкую речку и выйти на Сортировку, чтобы получилось кольцо", - сказал он.

В ходе телемоста Москва - Екатеринбург форума "Большой открытый диалог" Высокинский отметил, что маршрут екатеринбургской городской электрички станет аналогом кольца Москвы. "Это тот же принцип. На сегодня можно говорить, что благодаря проекту будет создан транспортный каркас, который понесет в агломерацию свыше 2-3 млн человек", - сказал первый вице-губернатор.

Предполагается, что на маршруте будет 13 остановок. Протяженность дороги составит 33 км, ожидаемый пассажиропоток - 500 тыс. человек в год.